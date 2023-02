Wiesbaden/Mainz (dpa) - Zwischen dem 17. und 19. Februar ist auf der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt im Bereich des Schiersteiner Kreuzes die Abfahrt nach Mainz gesperrt. Grund dafür sind im Januar gestartete Bauarbeiten an der Behelfsausfahrt «Rüdesheim - Mainz», wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Für Autofahrer steht in diesem Zeitraum in Höhe Wiesbaden-Biebrich ein ausgeschilderter Fahrtrichtungswechsel zur Verfügung. Die Bauarbeiten an der Ausfahrt sollen noch bis Mitte August dauern.

Mitteilung Die Autobahn GmbH