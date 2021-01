Mainz/Wiesbaden (dpa) - Nach einer Reise auf einem Pontonschiff soll heute das letzte große Teilstück in die neue Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden gehievt werden. Das am hessischen Ufer vormontierte Brückenteil war in dieser Woche auf ein Pontonschiff geschoben und in den Mombacher Arm des Rheins nahe Mainz gebracht worden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Das letzte von vier großen Brückenteilen für die Autobahn 643 über dem Rhein ist 2000 Tonnen schwer und 120 Meter lang.

Die Schiersteiner Brücke soll voraussichtlich bis Ende 2021 fertig werden. Bei diesem Knotenpunkt des Rhein-Main-Gebiets rollt schon seit November 2017 der Verkehr über die erste neue Teilbrücke über den Rhein. Beim Übergang vom rheinland-pfälzischen Ufer auf die neue Teilbrücke ist nur Tempo 40 auf den insgesamt vier schmalen Fahrstreifen erlaubt. An der zweiten parallelen Teilbrücke wird noch gebaut.

Künftig soll die A643 hier sechsstreifig sein. Die Gesamtkosten sind mit 216 Millionen Euro beziffert. Die Schiersteiner Brücke wurde in den 1960er Jahren für rund 20 000 Fahrzeuge pro Tag gebaut, 2012 rollten täglich 90 000 darüber. Mit einem Bauunfall und einer Totalsperrung hat die alte vierspurige A643-Brücke 2015 Schlagzeilen gemacht.

