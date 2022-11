Herrstein (dpa/lrs) - Ein in der Gemeinde Herrstein scheinbar gestohlenes Reitpferd ist am Dienstag gefunden worden. Das Tier sei wahrscheinlich aus unbekannten Gründen in Panik geraten und über den Zaun gesprungen, teilte die Polizei in Idar-Oberstein mit. Der etwa 25.000 Euro teure Hengst war seit Montagmorgen vermisst worden, am Dienstag wurde er wohlbehalten in einem nahen Wald entdeckt. Zunächst war die Polizei von einem Diebstahl des wertvollen Tieres ausgegangen.

