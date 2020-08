Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit ungemütlichem Wetter. Am Montag wird es wechselnd bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Im Südosten kann es im Laufe des Tages zu einzelnen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 16 und 21 Grad. Auch am Dienstag bleibt es nass. Vor allem in der Pfalz kommt es zu Schauern, die Temperaturen steigen nicht über 21 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut DWD bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad, es kann zu Nebel kommen. Im Laufe des Tages setzt sich der ungemütliche Trend fort. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf 20 bis 23 Grad, es kann vereinzelt zu Schauern kommen.