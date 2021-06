Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich weiterhin auf ungemütliches Wetter einstellen. Am Donnerstag kann es schauern und teils kräftig gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Lokal bestehe Unwettergefahr durch Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad in der Eifel und 23 Grad in der Vorderpfalz.

In der Nacht zum Freitag ist es trüb. Im Osten dauern die Schauer und Gewitter an - auch mit Starkregen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 9 Grad. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen die Schauer und Gewitter aber Richtung Osten ab. Es ist nur mäßig warm bei Höchstwerten zwischen 19 bis 23 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-121879/2