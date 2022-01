Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf trübes Wetter und teils glatte Straßen einstellen. Von Norden her zieht am Donnerstag leichter Regen auf, der sich Richtung Süden ausbreitet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In höheren Lagen könne der Regen gefrieren, dann sei Glatteis auf den Straßen möglich. Die Temperaturen erreichen demnach im Bergland maximal drei Grad bei teils starken bis stürmischen Windböen, in tieferen Lagen werden Werte bis sechs Grad erwartet.

In der Nacht zu Freitag zieht der Regen Richtung Süden ab, teilweise sind noch schwache Regen- und Schneeschauer möglich. Für Freitag erwarten die DWD-Meteorologen im Osten von Rheinland-Pfalz noch einzelne Schauer, in höheren Lagen auch Schnee. Ansonsten bleibt es überwiegend bewölkt und trocken bei Höchstwerten zwischen fünf und neun Grad.

Am Samstag wird es laut DWD-Prognose ebenfalls bewölkt, vereinzelt sind leichte Regenschauer möglich. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu elf Grad. Ähnliche Werte erwartet der Wetterdienst auch für Sonntag, dazu soll es meist trocken bleiben.