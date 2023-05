Das Wochenendwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt ungemütlich. Am Samstag können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nordwesthälfte einzelne Schauer oder kurze Gewitter - teils auch mit Sturmböen - aufziehen. Die Temperaturen erreichen demnach Temperaturen von 18 bis 21 Grad und etwa 16 Grad in höheren Lagen. Die Schauer lassen dann in der Nacht zum Sonntag laut DWD vorerst nach und es lockert auf. Am Sonntag soll das Wetter dann zunächst auch niederschlagsfrei bleiben. Mit geringer Wahrscheinlichkeit kann es nach DWD-Angaben im Laufe des Tages vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen - bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad und um die 17 Grad in Hochlagen.

In der Nacht zum Montag rechnet der DWD anfangs noch mit einzelnen Schauern. Auch im Laufe des Tages sind demnach dann gebietsweise wieder Schauer sowie Gewitter und Starkregen möglich. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich maximal 20 Grad.

DWD-Vorhersage