Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Mittwoch auf unbeständiges Wetter und örtliche Gewitter einstellen. Es werde meist wechselhaft mit einzelnen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Laufe des Tages könnten örtliche Gewitter mit Starkregen auftreten, vereinzelt bestehe Unwettergefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht zu Donnerstag sollen die Schauer weitgehend abklingen. Die Temperaturen fallen demnach auf neun bis fünf Grad, in der Eifel bis ein Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Das wechselhafte Wetter bleibt auch am Donnerstag bestehen. In der Nordwesthälfte sowie in der Vorderpfalz kann es laut DWD zu Regenschauern kommen. Am Nachmittag seien einzelne Gewitter in der Eifel möglich. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad.

Wettervorhersage