Mainz (dpa/lrs) - Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz hat den Stufenplan zur allmählichen Öffnung der Schulen in der Corona-Krise begrüßt. «Gerade die Abschlussklassen werden so erstmal gut in der Vorbereitung auf ihre Prüfungen unterstützt», erklärte die Landesvertretung am Donnerstag. Schülerinnen und Schüler machten sich aber Sorgen, «dass die Hygienemaßnahmen an Schulen nicht umsetzbar sein werden». Die Einhaltung der Hygienebedingungen müsse regelmäßig kontrolliert werden.

In den vergangenen Wochen hätten die plötzlichen Schulschließungen das Problem einer mangelnden digitalen Infrastruktur aufgezeigt, erklärte die LSV. «Hier besteht dringender Nachholbedarf.» Der Umgang mit digitalen Medien müsse auf Seiten der Lernenden wie der Lehrkräfte besser eingeübt werden. «Landesweit einheitliche Systeme sollen Organisation und Kommunikation, auch zwischen Lehrkräften, verbessern, um Absprachen zu erleichtern und Stress und Chaos zu Hause zu vermeiden.»

Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler kritisierte, dass «auch in der aktuellen Corona-Pandemie über unsere Köpfe hinweg entschieden» werde. Auch wenn sie keine Virologen seien, sollte ihr Standpunkt bei Entscheidungen mehr als bisher mit eingebracht werden.