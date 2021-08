Saarbrücken (dpa/lrs) - Schülerinnen und Schüler im Saarland sind nach den Sommerferien von der Corona-Nachweispflicht befreit, wenn sie sich regelmäßig an Schulen testen lassen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Saarlandes hervor, die auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom 10. August leicht angepasst wurde. In der noch laufenden Ferienzeit bis zum Neustart am 30. August greife die Schüler-Regelung noch nicht, da keine Testungen an Schulen liefen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Hintergrund ist, dass nach dem Bund-Länder-Beschluss für bestimmte Einrichtungen und Freizeitangebote spätestens ab 23. August grundsätzlich nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben. Das soll in Kliniken, Pflegeheimen, Fitnessstudios, Schwimmbädern, Friseuren, Hotels und in Innenräumen etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen der Fall sein. Diese „3G-Regel“ kann ausgesetzt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis „stabil“ unter 35 liegt.

Ein entsprechender Test darf nicht älter als 24 Stunden (Antigen-Test) oder 48 Stunden (PCR) sein. Die neue Verordnung im Saarland tritt an diesem Freitag in Kraft und läuft mit Ablauf des 2. Septembers aus.