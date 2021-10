Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach viel Sonne und sehr milden Temperaturen von bis zu 19 Grad am Freitag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Besonders der Samstag werde «nicht so der Hit», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dann sei es stark bewölkt und verbreitet regnerisch - bei maximal zehn bis 14 Grad. Auch am Sonntag gebe es örtlich Schauer und zum Abend ziehe von Westen her erneut Regen auf. Zudem sei mit Windböen und teils stürmischen Böen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei milden 15 bis 18 Grad.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-782535/2