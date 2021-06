Frankenthal (dpa/lrs) - Wer Schäden an seinem Auto nicht reparieren lässt, bei dem kann der Schadensersatzersatzanspruch nach einem Unfall vollständig entfallen. Das entschied das Landgericht Frankenthal in einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 9. Juni (Az.: 1 O 4/20).

Im konkreten Fall hatte eine Frau ihr Auto in Ludwigshafen abgestellt - und ein Autofahrer stieß beim Ausparken leicht gegen das Heck des Wagens. Ein von der Frau in Auftrag gegebener Gutachter ermittelte demnach Reparaturkosten in Höhe von etwa 5000 Euro. Diese forderte die Frau von der KfZ-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers ein.

Ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger stellte fest, dass zwar manche der Schäden auf den Unfall zurückzuführen seien. Es habe aber auch Kratzer in unterschiedliche Richtungen gegeben, die nicht beim Unfall entstanden sein konnten. Zudem habe die Frau Schäden in Bereichen geltend gemacht, an die das Auto des Unfallverursachers nicht gestoßen war.

Für das Gericht stand demnach fest, dass die Frau entgegen ihrer Behauptungen nicht alle Schäden aus einem früheren Unfall repariert hatte. In einer solchen Situation lasse sich nicht sicher feststellen, ob oder welche der Schäden zusätzlich bei dem späteren Unfall entstanden seien, so das Gericht. Daher müsse die Versicherung auch nicht für den verursachten Teilschaden aufkommen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung am Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken eingelegt werden.

