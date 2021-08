Mainz (dpa/lrs) - Die Schäden in den Hochwassergebieten von Rheinland-Pfalz werden nach Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf 15 Milliarden Euro geschätzt. Der von Bund und Ländern beschlossenen Aufbaufonds von insgesamt 30 Milliarden Euro sei ein «großer Solidarakt des Bundes und aller Bundesländer», sagte sie am Dienstag nach den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten. Die Menschen in der Katastrophenregion müssten sich keine Sorgen machen, dass sie vergessen würden, sagte Dreyer weiter. «Das ist ein Wort.»

© dpa-infocom, dpa:210810-99-794819/2