Hagenbach (dpa/lrs) - Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Sattelzug in Hagenbach umgekippt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste das mit Kies beladene Fahrzeug mit einem Kranwagen aus einem Maisfeld gezogen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Laut Polizei war der 56-Jährigen am Mittwochvormittag in Hagenbach (Kreis Germersheim) unterwegs, als er kurz hinter einem Bahnübergang einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen musste. Dabei kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kippte in das Feld. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Lastwagen befreien. Vor der Bergung durch den Kran musste der Kies entladen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro.