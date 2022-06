Am Unesco-geschützten Dom in Speyer ist die aufwendige Sanierung des Vierungsturms nach mehr als vier Jahren beendet. «Ich bin sehr dankbar, dass wir diese große und wichtige Maßnahme nun abschließen konnten», sagte Domdekan und Domkustos Christoph Kohl am Mittwoch. Der im 20. Jahrhundert aufgebrachte Putz hatte den Naturstein den Fachleuten zufolge geschädigt. Teile des Dachstuhls der Vierungskuppel waren zudem vom Pilz zerfressen.

Speyer (dpa/lrs) - „Die Austauscharbeiten an der Holzkonstruktion orientierten sich am barocken Bestand und folgen der Devise der Denkmalpflege „So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich““, sagte Dombaumeisterin Hedwig Drabik. Insgesamt kostete die Sanierung demnach etwa 1,8 Millionen Euro, wovon 387 000 Euro aus Mitteln des Dombauvereins kamen. Rund 40 Prozent der Baukosten steuerte das Land Rheinland-Pfalz bei.

Der Vierungsturm gehört zur romanischen Bausubstanz des Doms. Die Vierung markiert den Kreuzungspunkt zwischen Lang- und Querhaus. Im Innern befindet sich dort der Pontifikalaltar. Der Dom gilt als eines der bedeutendsten Beispiele romanischer Baukunst in Europa.

Eine ähnlich angegriffene Stelle gebe es an der Kathedrale unweit des Rheins nicht, sagte Drabik. „Der Vierungsturm ist der einzige Turm, der nicht begangen werden konnte. Außerdem hat er den größten Durchmesser und ist sehr exponiert.“ Gleichwohl gebe es mit den Osttürmen ähnlich alte und dem Wetter ausgesetzte Bauteile, deren letzte Sanierung einige Zeit zurückliegt. „Diese Türme werden als nächstes großes Bauprojekt angegangen, wobei für 2022 bereits Voruntersuchungen laufen“, sagte die Dombaumeisterin.

Homepage