Mainz (dpa/lrs) - Nahezu sechs Jahre nach der letzten Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz im historischen Deutschhaus soll das sanierte Gebäude am 8. September wiedereröffnet werden. An diesem Tag sind ein Festakt und ein Parlamentarischer Abend geplant. Bald danach werde das Haus mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt, teilte der Landtag am Mittwoch mit. Ein genauer Termin dafür steht noch nicht fest.

Nach den Erfahrungen in der Corona-Situation führt der Landtag jetzt einen „digitalen Freitag“ ein: Alle Sitzungen der Fachausschüsse sollen an Freitagen grundsätzlich als Videokonferenz stattfinden. Dies beschloss am Mittwoch der Ältestenrat in einer Sitzung. Nach der im vergangenen Jahr geänderten Geschäftsordnung des Landtags können die Ausschüsse weiter entscheiden, ob eine Sitzung in Präsenz oder als Videokonferenz stattfinden soll.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-927298/2