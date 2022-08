Die Saarwirtschaft blickt verhalten auf die nächsten Monate. Nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland rechnen nur fünf Prozent der Betriebe mit besseren, 20 Prozent dagegen mit schlechteren Geschäften, teilte die IHK am Donnerstag in Saarbrücken mit. Die übrigen 75 Prozent gingen von gleichbleibenden Geschäften aus. An der Umfrage im August hatten sich rund 300 Unternehmen mit gut 100.000 Beschäftigten beteiligt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - „Der Saarwirtschaft steht ein hartes Winterhalbjahr bevor“, teilte IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé mit. Derzeit profitiere die Industrie noch von vergleichsweise hohen Auftragsbeständen, aber die Produktionsleistung dürfte angesichts schwacher Investitionstätigkeit abflauen. „Auch vom Konsum sind keine Impulse zu erwarten, da die Sparpolster aus der Corona-Zeit angesichts hoher Energiekosten bei vielen Haushalten abgeschmolzen sind“, sagte Thomé.

Es sei richtig, dass die Politik versuche, die Belastungen der privaten Haushalte infolge gestiegener Energiepreise abzufedern. Aber auch die Betriebe bräuchten rasch spürbare Entlastungen bei den Energiekosten. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Gas helfe der Wirtschaft nur wenig. „Effektiver wäre stattdessen eine dauerhafte Senkung der Energiesteuern auf den Gasverbrauch auf das europäische Mindestniveau“, sagte er.

