Die Aufsichtsräte von Saarstahl und Dillinger informieren an diesem Freitag (13.30 Uhr) über Investitionen für die Transformation der saarländischen Stahlindustrie. Nach einem vorherigen Beschluss soll die Produktion von grünem Stahl im Saarland ab 2027 beginnen. In der ersten Phase der Transformation hin zu CO2-neutralem Stahl wird mit einem Milliardenbetrag gerechnet, der in den Aufbau von notwendigen Anlagen investiert werden soll. Bis zum Jahr 2045 soll die Stahlproduktion dann komplett umgestellt sein.

Dillingen (dpa/lrs) - Dillinger ist nach eigenen Angaben weltweit führender Hersteller von Grobblechen für den Stahl- und Maschinenbau sowie für Offshore-Windkraft. Saarstahl stellt Draht und Stab für die Automobilindustrie, die Bauindustrie und den Maschinenbau her. Beide Unternehmen gehören zur Stahl-Holding-Saar (SHS). Die saarländische Stahlindustrie gilt mit rund 13.400 Mitarbeitern als einer der größten Arbeitgeber im Saarland.

