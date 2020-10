Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Saarland ist innerhalb eines Tages um 15 auf insgesamt 3497 gestiegen. Neue Todesfälle kamen nicht hinzu. Bislang sind 177 Saarländer in Verbindung mit dem Virus gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mitteilte.

Als genesen gelten demnach mittlerweile 3143 Menschen, die sich im Verlauf der Pandemie mit dem Erreger angesteckt hatten. Aktuell seien 177 Saarländer aktiv infiziert. Sieben Patienten werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon intensivmedizinisch.

Im Regionalverband Saarbrücken gibt es mittlerweile 1410 nachgewiesene Corona-Fälle, 732 im Kreis Saarlouis und 488 im Saarpfalz-Kreis. Im Kreis Neunkirchen wurden bislang 359 Menschen positiv getestet und im Kreis St. Wendel 203.