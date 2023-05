Mit Blick auf die Olympischen Spiele und Paralympics in Paris im kommenden Jahr sieht sich das Saarland vorbereitet. Bei Sportlern aus aller Welt wirbt es vor allem mit seiner Nähe zu Frankreich.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland will sich nach Angaben von Sportminister Reinhold Jost (SPD) als «nachhaltig dauerhafter Sportstandort» entwickeln und die Olympischen Spiele 2024 in Paris nutzen, um über die Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam zu machen. Das sagte Jost am Dienstag in Saarbrücken. Seinen Angaben zufolge sei es bereits gelungen, Mannschaften und Einzelsportler neugierig zu machen, speziell mit Blick auf die Erreichbarkeit von Paris vom Saarland aus.

Laut Jost trifft das Angebot, die Sportstätten zur Vorbereitung der Spiele und Akklimatisierung zu nutzen, auf großes Interesse: Bislang hätten Nationalmannschaften für Triathlon, Badminton, Leichtathletik und Boxen aus Deutschland und Saudi-Arabien sowie einzelne Athleten verschiedener Disziplinen ihre Teilnahme für diese «Pre-Camps» zugesagt. Außerdem hätten weitere Teams aus Japan, Vietnam, Indien, Malaysia und Südkorea daran Interesse.

«Das zeigt, das Saarland ist ein Standort mit großem Nachfragebedarf, und wir haben optimale Bedingungen», sagte der Minister. Dem Landessportverband LSVS sei er sehr dankbar, dass er diese immer wieder nachschärfe «und gemeinsam mit uns diese Pre-Camps zu einer großen Chance für das Saarland werden lässt.»

Das Land überzeuge nach Ansicht des Ministers nicht nur mit idealen Voraussetzungen bei Trainingsstätten, medizinischer Betreuung und Hotels, sondern sei auch ein guter Gastgeber. Deshalb sei er auch «wild entschlossen», bei der Bewerbung für die «Special Olympics 2026» den Hut mit in den Ring zu werfen.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris vom 26. Juli bis 11. August 2024 und die Paralympics vom 28. August bis 8. September wolle man nutzen, «um eine Optimierung der Wertschöpfung und der Wertschätzung sowohl für den Sport als auch für die Menschen und den Sportstandort Saarland herauszuholen».

Rund um die Olympischen Spiele seien verschiedene Projekte und Veranstaltungen geplant, «um möglichst viele Menschen zusammenzubringen, ein Erlebnis zu gestalten und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.»

