Im Saarland müssen zu Beginn des kommenden Jahren knapp 1000 ehrenamtliche Richterstellen neu besetzt werden. Das Justizministerium in Saarbrücken rief daher am Donnerstag die Saarländerinnen und Saarländer auf, sich als Schöffen zu bewerben. «Die Beteiligung von Schöffen in Gerichtsverfahren kann zu höherer Akzeptanz der gerichtlichen Entscheidungen beitragen und das Vertrauen der Bürger in die Justiz stärken», sagte Staatssekretär Jens Diener.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Gesucht werden den Angaben zufolge deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen 25 und 69 Jahren. Bewerbungen nehmen die Gemeinde- und Stadtverwaltungen entgegen. Schöffen wirken bei Hauptverhandlungen mit und entscheiden gleichberechtigt mit den hauptamtlichen Richtern über Schuld und Strafe. Die nächste fünfjährige Schöffenperiode beginnt am 1. Januar 2024.

Schöffenwahl

Mitteilung Justizministerium