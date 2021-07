Perl/Saarbrücken (dpa/lrs) - Rund 100 Tage, bevor Esa-Astronaut Matthias Maurer (51) als erster Saarländer ins All fliegen soll, hat das Bundesland seine Aktion «Saarland Überirdisch» gestartet. «Das ganze Saarland ist stolz auf den Erfolg von Matthias Maurer. Sein Werdegang zeigt: Mit Pioniergeist, Zielstrebigkeit und Willenskraft kann man es buchstäblich ganz nach oben schaffen», sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag.

Bei einer Auftaktveranstaltung in der Römischen Villa Borg in Perl (Landkreis Merzig-Wadern) stellte der Inhaber und Küchenchef der Taverne, Christian Heinsdorf, sein siegreiches „Weltraummenü“ vor, das Maurer an Bord der ISS genießen wird: Rehragout mit Speck-Rahmwirsing und vorweg eine saarländische Kartoffel-Riesling-Cremesuppe.

Der Saarländer wird der zwölfte Deutsche im All sein. Ein halbes Jahr lang wird er bei der ISS-Mission „Cosmic Kiss“ der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa auf dem Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde leben.

Nach den Worten von Hans hat die Region mit einem Saarländer im Weltraum, der gemeinsam mit internationalen Partnern den Orbit erforsche, einen herausragenden Botschafter. „Diesen Erfolg wollen wir als Land mit „Saarland Überirdisch“ entsprechend unterstützen und würdigen.“ Geplant seien viele Aktionen aus den Bereichen Naturwissenschaft, Medienkunst, Vereinswesen und Ehrenamt.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-398296/2