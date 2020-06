Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einem Schutzschirm in Höhe von 280 000 Euro unterstützt die saarländische Landesregierung Jugendherbergen und Naturfreundehäuser in der Corona-Krise. Die gemeinnützigen Einrichtungen seien von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr stark betroffen, teilte Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag in Saarbrücken mit. «In dieser schwierigen Situation wollen wir die Träger nicht alleine lassen.»

Für die fünf Jugendherbergen solle ein Betrag von jeweils 50 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die drei Häuser der Naturfreunde könnten je 10 000 Euro bekommen. Die Einrichtungen seien wichtig zur Bildung, für außerschulische Aktivitäten sowie für den internationalen Austausch von Jugendlichen. Wegen der Pandemie mussten die Häuser wochenlang geschlossen bleiben.