Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. „Eins ist klar: Dass wir alles tun werden, was wir können, um den Menschen zu helfen, die jetzt zu uns kommen“, sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag nach einer Sondersitzung des Ministerrates. 300 Menschen könne man direkt aufnehmen. Es gebe Gespräche mit Kommunen über zusätzlichen Wohnraum und die Bundeswehr habe zugesagt, im Saarland bei der Unterbringung von Geflüchteten zu helfen. Zudem gebe es in der Bevölkerung „eine Welle der Hilfsbereitschaft“.

„Wir erleben im Moment Stunden von höchster Dramatik“, sagte Hans zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. „Uns muss klar sein: Dies ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukrainer. Dies ist ein Krieg gegen unsere zivilisatorischen Errungenschaften. Dies ist ein Krieg gegen Europa, dies ist auch ein Krieg gegen unser Wertesystem.“ Die Landesregierung sei sich einig: „Wir verurteilen diesen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine zutiefst.“

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sagte: „Dieser Krieg und die Sanktionen werden aber auch Auswirkungen auf Deutschland und das Saarland haben.“ Um über Folgen zu beraten, habe die Landesregierung am Mittwoch (2. März) ein Gipfeltreffen mit Wirtschaftsverbänden, kommunalen Spitzenverbänden, Hilfsorganisationen, Gewerkschaften und Cybersicherheitsexperten geplant.