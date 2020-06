Saarbrücken (dpa/lrs) - Weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie: Seniorenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Reha-Kliniken im Saarland dürfen wieder Spaziergänge und Heimfahrten am Wochenende ermöglichen. Spaziergänge mit Angehörigen seien eine Alternative zu Besuchen und könnten zur «Entlastung der Besuchskapazitäten beitragen», teilte das saarländische Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit. Bei Heimfahrten sei eine schriftliche Bestätigung nötig, dass Schutz- und Hygienemaßnahmen von den Angehörigen eingehalten würden.

Weitere Änderungen gibt es in den Einrichtungen laut Ministerium auch bei einer Wiederaufnahme aus einem Krankenhaus oder einer Neuaufnahme von zu Hause: «Es besteht die Möglichkeit, die zweiwöchige Quarantäne zu verkürzen, wenn nach sieben Tagen ein weiterer Corona-Test negativ ist.»

Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) erklärte: «Menschliche Nähe und Wärme sind nach den letzten Monaten besonders wichtig für das Wohlergehen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner und ihrer Familien. Deshalb ist es mir umso wichtiger, dass von den möglichen Ausnahmeregelungen Gebrauch gemacht wird.» Sie bitte allerdings alle Beteiligten, «mit der gebotenen Vorsicht mit den neuen Regelungen umzugehen».