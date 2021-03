Saarbrücken (dpa/lrs) - Um kostenlose Corona-Schnelltests für Bürger anzubieten, will das Saarland weitere Testzentren einrichten. Neben den bereits bestehenden Zentren in Saarlouis, Saarbrücken und St. Wendel sollten auch die übrigen Landkreise mit eigenen zentralen Testzentren in Neunkirchen, Homburg und Losheim versorgt werden, teilte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag mit.

Zudem solle es weitere örtliche Test-Angebote von Kommunen und Landkreisen mit ortsansässigen Ärzten, Apotheken oder Rettungs- und Hilfsorganisationen geben. Dazu gebe es Gespräche mit Bürgermeistern vor Ort. Als dritte Säule im Test-Konzept nannte Bachmann eigene Testangebote von Apotheken, Ärzten und Laboren.

Nach der Testverordnung des Bundes soll allen Bürgern mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Corona-Schnelltest angeboten werden. Die Vorgaben stellten sowohl das Land als auch die Kommunen „vor große Herausforderungen“, teilte das Ministerium mit.

