Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach sechs Jahren Pause ist für Mai 2023 im Saarland wieder eine Landeskunstausstellung geplant. Unter dem Titel «Au rendez-vous des amis» (Beim Treffen mit Freunden) solle nicht nur Kunst saarländischer Künstler gezeigt werden, teilte die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz am Mittwoch in Saarbrücken mit. Wegen «der überregionalen Ausrichtung des Saarlandes in der Region Saar-Lor-Lux» könnten sich auch französische und luxemburgische Kunstschaffende für das landesweite Ausstellungsprojekt bewerben.

Auch inhaltlich richte sich das Großprojekt neu aus, hieß es. Die ausgewählten Werke sollten sich ebenso mit aktuellen Fragen auseinander setzen wie mit unterschiedlichen Medien und Formaten beschäftigen. Zudem werde die Förderung ortsbezogener Projekte auch die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischsprachigen Künstlern fördern. Die Werke der Ausstellung würden von einer überregional besetzten Jury ermittelt.

Die Ausstellung sei in Saarbrücken unter anderem geplant in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums, in der Stadtgalerie und im Künstlerhaus. Weitere Ausstellungsorte seien die Städtische Galerie in Neunkirchen, das Institut für aktuelle Kunst in Saarlouis, das Mia-Münster-Haus in St. Wendel, das Weltkulturerbe Völklinger Hütte sowie das Museum Schloss Fellenberg in Merzig.