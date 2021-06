Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland laufen Planungen für ein Cyber-Abwehrzentrum - es könnte direkt an der Fachhochschule (FH) für Verwaltung des Saarlandes entstehen. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) sprach am Mittwoch in Zusammenhang mit der Digitalisierungskampagne der Polizei von einem «i-Tüpfelchen». Eine solche Einrichtung hätte den Vorteil, dass Polizei-Anwärter schon parallel zu ihrer Ausbildung in den neuen technischen Möglichkeiten geschult werden könnten. «Das wäre aus meiner Sicht eine deutliche Verbesserung», sagte er. Die Kosten lägen den Angaben nach bei rund vier bis sechs Millionen Euro.

Laut Polizeirat Jürgen Paulus, Lehrbeauftragter für Cybercrime und digitale Ermittlungen an der FH, sind moderne Formen des Lernens etwa mit digitalen Übungstatorten wichtig. „Da wird uns das zukünftige Cyber-Abwehr- und Trainingszentrum erhebliche Erleichterung bringen“, sagte er. Neben Übungs- und Testräumen gäbe es hier vielleicht auch die Möglichkeit, eigene Forschung in diesem Bereich zu betreiben. Nach Auskunft des Innenministers ist eine Machbarkeitsstudie für das Cyberzentrum in Auftrag gegeben, er hofft bis zum Ende des Jahres auf eine Entscheidung des Ministerrates.

