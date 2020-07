Saarbrücken (dpa/lrs) - Vor dem Hintergrund gestiegener Corona-Zahlen in Luxemburg hat das Saarland die Quarantäneregelungen für Ein- und Rückreisende aus dem Großherzogtum angepasst. Durch eine geänderte Verordnung seien Berufspendlerinnen und -pendler von der zweiwöchigen Quarantänepflicht ausgenommen - ebenso Menschen, die sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben oder einen triftigen Reisegrund haben, wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) und Staatssekretär Stephan Kolling am Donnerstag in Saarbrücken mitteilten.

Die geplante Verordnung befinde sich «im Umlaufverfahren» und trete am Tag nach Verkündung im Amtsblatt in Kraft, hieß es. Nachdem das Robert Koch-Institut am vergangenen Dienstag Luxemburg zum Risikogebiet erklärt habe, stehe das Saarland vor besonderen Herausforderungen. «Wir alle müssen mit dieser neuen Situation verantwortungsbewusst umgehen», sagte Bachmann. «Deshalb bitten wir Sie, von nicht notwendigen Reisen nach Luxemburg abzusehen. Handeln Sie umsichtig, damit Sie sich und andere vor Infektion schützen.»