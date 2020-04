Saarbrücken (dpa/lrs) - Kleine und mittlere Unternehmen im Saarland können ab sofort ein Kreditprogramm im Gesamtumfang von 25 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken am Freitag mit, das das Programm «Sofort-Kredit-Saarland» mit der Saarländischen Investitionskreditbank (SIKB) aufgelegt hat.

Damit soll die Zahlungsfähigkeit der saarländischen Unternehmen in der Corona-Krise gesichert bleiben. Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Freiberufler. Der Kredithöchstbetrag beläuft sich demnach auf bis zu 500 000 Euro.

Möglich ist der Mitteilung zufolge ein Kredit mit einer Laufzeit von sechs Jahren - bei grundsätzlich einem tilgungsfreien Anlaufjahr. Zudem stehe ein Kredit mit einer Laufzeit von 10 Jahren bei 5 tilgungsfreien Anlaufjahren zur Verfügung, hieß es. Antragsunterlagen und weitere Informationen sind im Internet verfügbar (www.sikb.de).