Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland zeigt sich vorbereitet auf die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. „1000 Menschen könnten wir schnellstmöglich unterbringen. Wir sind aber auch in der Lage, für mehr Wohnraum zu sorgen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch nach einem Treffen mit Verbänden der Kommunen und Wirtschaft. Viele Saarländer wollten helfen und Menschen bei sich unterbringen. Bereits 300 Wohnungen seien aus den Kommunen zur Verfügung gestellt worden. Zudem gebe es viele Sachspenden.

„Wir sind sehr begeistert, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen im Saarland ist. Mich hat das noch einmal sehr berührt, was da alles auf allen Kanälen ankommt“, sagte Hans. Wichtig sei aber, dass man nur Sachspenden auf den Weg bringe, die auch gebraucht würden. Daher sollte man sich vorher informieren.

Für die ankommenden Flüchtlinge werde es ein Willkommenzentrum geben, in dem sie „passgenau“ Hilfen bekommen sollten. Gerade für Familien mit Kindern werde es wichtig sein, dass die schulpflichtigen Kinder auch in die Schule gehen, betonte Hans. Zudem wolle man Kindern unter sechs Jahren die Möglichkeit geben, in Kindertageseinrichtungen zu kommen. Wie viele Menschen erwartet würden, könne man nicht abschätzen.

Bei dem Spitzentreffen der saarländische Landesregierung standen zudem die Themen Energiesicherheit, Auswirkung auf die Wirtschaft und Cybersicherheit auf dem Programm.