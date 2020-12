Das Corona-Jahr 2020 hat die digitale Bildung im Saarland beschleunigt. Vor allem bei der IT-Ausstattung ist viel passiert. Aber es gibt immer noch viel zu tun, sagt die Ministerin.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland will alle seine rund 9400 Lehrkräfte bis zum Ende des Schuljahres 2021/22 mit dienstlichen Endgeräten wie Computer oder Laptops ausrüsten. Zudem sollten alle Schüler, die nach dem Schülerförderungsgesetz als bedürftig gelten, wohl im ersten Quartal 2021 digital ausgerüstet sein, teilte das saarländische Bildungsministerium in Saarbrücken mit. Bis 2024 werde das Saarland 137 Millionen Euro in die digitale Bildung investieren; 66,8 Millionen kommen über den Digitalpakt Schule vom Bund.

„Wir haben in diesem Jahr vieles nach vorne gebracht - bei der IT-Ausstattung unserer Schulen, der Fortbildung unserer Lehrkräfte und insbesondere mit unserer Bildungscloud Online-Schule Saarland“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist aber auch noch viel zu tun.“ Das sehe man zum Beispiel beim Netzausbau: in der vergangenen Woche seien einige Netze überlastet gewesen.

Zum Programm Digitalpakt Schule (2019-2024) seien bereits 10,3 Millionen Euro beantragt worden: Bis zum Beginn der Herbstferien hätten 111 Anträge vorgelegen, teilte das Ministerium mit. Bereits an 109 Schulen im Saarland - und somit einem Drittel aller Schulen - liefen Maßnahmen, die aus Mitteln des Digitalpaktes gefördert würden, sagte ein Sprecher. Geld aus dem Digitalpakt wird in die IT-Ausstattung und IT-Infrastruktur der Schulen investiert.

Für Schüler haben die Schulträger insgesamt 12 000 Endgeräte bestellt, wie das Ministerium weiter mitteilte. 1000 Laptops stehen bereits zur Verfügung, so dass Schüler, die im Lockdown keine geeigneten Geräte hatten, ausgestattet werden konnten. In einem zweiten Schritt werde das Ministerium mit den Schulträgern eine landesweite Geräte- und Medienleihe aufbauen, die die bisherige Schulbuchausleihe ablösen solle. Gespräche mit der kommunalen Seite liefen.

Das wichtigste Instrument für digitalen Unterricht und Lernen zu Hause sei die landeseigene Bildungscloud Online-Schule Saarland (OSS). Die Zahl der Nutzer der OSS wachse stetig und habe sich seit Mai 2020 nahezu verdoppelt. Aktuell seien rund 70 000 Schüler sowie 8700 Lehrkräfte registriert. Für das vergangene Schuljahr 2019/20 gab es rund 550 Anmeldungen von Lehrkräften zu OSS-Fortbildungen, im laufenden Schuljahr 2020/21 bisher rund 770 Anmeldungen.