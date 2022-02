Offenbach (dpa/lrs) - Viel Niederschlag, aber auch viel Sonne hat der zu Ende gehende Winter ins Saarland gebracht. Das Bundesland war mit einer Niederschlagsmenge von fast 280 Litern pro Quadratmeter zwischen Dezember und Februar sogar bundesweit Spitzenreiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Zum Vergleich: in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt die Niederschlagsmenge im Saarland bei 255 Litern pro Quadratmeter.

Mit 175 Stunden zeigte sich die Sonne im Saarland zugleich überdurchschnittlich viel (Referenzwert bei 155 Stunden), das kleinste deutsche Flächenland war somit eines der sonnenreichsten Gebiete. Die Durchschnittstemperatur lag im Winter bei 3,8 Grad Celsius und damit um 2,6 Grad über dem Referenzwert. Das passt zu der Feststellung des DWD, dass dieser Winter der elfte zu warme in Deutschland in Folge war.

Im Februar machte sich bereits der Frühling im Saarland mit 85 Sonnenstunden und 4,9 Grad Celsius bemerkbar. Damit schien die Sonne öfter als in der Referenzperiode (76 Stunden), zudem war es um 3,3 Grad wärmer (1,6 Grad).

