Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland hebt die Quarantänepflicht für Ein- und Rückreisende aus den europäischen Nachbarstaaten auf. Ab Montag (18. Mai) müssten Personen aus einem Schengen-Staat sowie aus Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz nicht mehr in eine 14-tägige Quarantäne wegen der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus, teilte die saarländische Landesregierung am Freitag in Saarbrücken mit.

Zudem beschloss der saarländische Ministerrat, dass am Montag neben Gastronomie und Hotellerie auch Kinos, Sportstätten und Fitnessstudios sowie Tanzschulen unter Auflagen ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Zudem werden die Regeln für Einkäufe gelockert: Ab dem 25. Mai werde in Geschäften eine Person pro 15 Quadratmeter statt wie bisher pro 20 Quadratmetern zugelassen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen werden bis 31. August untersagt.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte: «Wir sind auf einem guten Weg, das bestätigen uns die weiterhin niedrigen Zahlen der gemeldeten Infizierten.» Daher seien weiteren Lockerungen möglich. Sollte es aber «wieder zu einem rapiden Anstieg der Infektionen kommen, müssen wir das Rad gegebenenfalls auch regional zurückdrehe», sagte er. Wichtig sei weiterhin auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten.