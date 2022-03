Im Saarland erwerben so wenige Studierende ohne Abitur einen Hochschulabschluss wie in keinem anderen Bundesland. 2020 erlangten 43 und damit anteilmäßig 0,75 Prozent aller Absolventen in dem Bundesland einen Hochschulabschluss, ohne vorher das Abitur gemacht zu haben, wie aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht. Damit liegt das Saarland wie im Jahr zuvor auf dem letzten Platz (2019: 54 Absolventen ohne Abitur; Anteil: 0,92 Prozent). Bundesweit gab es im Jahr 2020 insgesamt knapp 8370 Absolventen ohne die allgemeine Hochschulreife.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Insgesamt haben 2020 zudem 85 Menschen im Saarland ein Studium ohne Abitur angefangen. Das entspricht einem Anteil von 1,45 Prozent an allen Studienanfängern. Im bundesweiten Vergleich landet das Saarland damit hier ebenfalls auf dem letzten Platz, den es sich mit Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg teilt. Auch bei der Zahl der Studierenden ohne Abitur liegt das Saarland mit 1,15 Prozent und damit 361 Studierenden unter dem Bundesdurchschnitt von 2,2 Prozent (knapp 66.000 Studierende) und war 2020 Schlusslicht.

Wer ohne Abitur oder Fachhochschulreife studieren will, kann sich für einen Studienplatz nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung sowie dem Nachweis von Berufserfahrung bewerben. Getragen wird das CHE von der Bertelsmann Stiftung und von der Hochschulrektorenkonferenz der Bundesländer.

