Saarbrücken (dpa/lrs) - Einen Ausblick auf die Impfstrategie in 2022 will das Saarland heute geben. Zudem wird die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) auf die Corona-Impfungen im ablaufenden Jahr schauen und Bilanz ziehen. Bei der digitalen Pressekonferenz sind auch der Virologe Jürgen Rissland und Thorsten Lehr als Experten für Corona-Prognosen zugeschaltet. Das Saarland steht laut Robert Koch-Institut im Ländervergleich mit an der Spitze: 77 Prozent sind demnach bereits vollständig geimpft. Die Zahl der Geimpften mit Auffrischungsimpfungen beläuft sich auf 42,6 Prozent (Stand Montag).