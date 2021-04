Saarbrücken (dpa/lrs) - Auch im Saarland ist am Sonntag der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. «Mein Gedenken gilt allen Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind und mein Mitgefühl ihren Angehörigen, die sich aufgrund der Einschränkungen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen von ihnen verabschieden konnten», teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) per Twitter mit. Er hatte am Mittag an der Gedenktafel für die Opfer auf dem Ludwigsplatz Kerzen angezündet und innegehalten. Die zentrale Gedenkfeier fand am Sonntag in Berlin statt.

Hans dankte zudem der Ärzteschaft, dem Pflegepersonal und Rettungskräften: „Wir sollten auch an diejenigen denken, die in den letzten Monaten Unglaubliches geleistet haben, um Menschenleben zu retten.“ Im Saarland sind seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr mehr als 950 Menschen gestorben.

