Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland erweitert sein Impfangebot ab kommendem Montag (20. Dezember) mit Sonderimpfungen an belebten Plätzen. «Die guten Erfahrungen mit niedrigschwelligen Impfangeboten haben uns darin bekräftigt, den Menschen weitere spontane Gelegenheiten zur Impfung anzubieten», betonte Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag. So werde es zusätzliche Angebote im Saarbrücker Stadtteil Wackenberg, in einem Einkaufszentrum in Saarlouis sowie in einem Restaurant in Wemmetsweiler (Landkreis Neunkirchen) geben. Ebenso könne man sich weiterhin auch auf dem Campus der Universität des Saarlandes impfen lassen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland erweitert sein Impfangebot ab kommendem Montag (20. Dezember) mit Sonderimpfungen an belebten Plätzen. „Die guten Erfahrungen mit niedrigschwelligen Impfangeboten haben uns darin bekräftigt, den Menschen weitere spontane Gelegenheiten zur Impfung anzubieten“, betonte Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag. So werde es zusätzliche Angebote im Saarbrücker Stadtteil Wackenberg, in einem Einkaufszentrum in Saarlouis sowie in einem Restaurant in Wemmetsweiler (Landkreis Neunkirchen) geben. Ebenso könne man sich weiterhin auch auf dem Campus der Universität des Saarlandes impfen lassen.

An diesen Standorten seien sowohl Booster-Impfungen als auch Erst- und Zweitimpfungen möglich. Das Ministerium weist darauf hin, dass bei den mobilen Impfangeboten derzeit nur der Impfstoff von Biontech verimpft werde.