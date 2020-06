Saarbrücken (dpa/lrs) - Brettspielfreunde an der Saar dürfte das freuen: Seit Mittwoch gibt es den Spieleklassiker Monopoly auch in einer Saarland-Edition. Die Initiatoren präsentierten die Sonderausgabe am Mittwoch in Saarbrücken. Rund 5000 Saarländer hätten im vergangenen Jahr Vorschläge für die Gestaltung des Spiels eingereicht. Über 3500 Spiele seien bereits vorbestellt gewesen.

In der Saarland-Ausgabe können die Spieler statt Straßen saarländische Orte erwerben. Dillingen und Lebach haben es genauso aufs Spielfeld geschafft wie Saarbrücken. Auch die Ereignis- und Gemeinschaftskarten seien an das Bundesland angepasst worden. So stehe auf einer der Karten beispielsweise: «In Ihrer Tasche ist eine Maggi Flasche to go ausgelaufen. Zahlen Sie 15 Monopoly-Dollar für die Reinigung.» Vielen Saarländern wird eine gewisse Vorliebe für das Würzmittel nachgesagt.