Köln/Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Bildungssystem im Saarland hat nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) von allen Bundesländern die größten Fortschritte seit 2013 erzielt. Die am Freitag veröffentlichte Erhebung ermittelte eine Steigerung um 10,5 Punkte in der auf 93 Messgrößen beruhenden Gesamtwertung der Bildungslandschaft von der Kita bis zur Hochschule. Allerdings fiel das Land im Vergleich zum vergangenen Jahr vom vierten auf den sechsten Platz der Bundesländer zurück.

Bei den öffentlichen Ausgaben für Bildung nimmt das Saarland den dritten Platz der Länder ein. Als besonders gut wird die Finanzierung der Grundschulen hervorgehoben. Positiv wird bewertet, dass der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft weniger eng ist als in anderen Bundesländern. Aber 24,5 Prozent der ausländischen Schulabgänger erreichten keinen Abschluss - im Bundesdurchschnitt sind dies 18,2 Prozent.

Überdurchschnittlich steht das Saarland der Studie zufolge bei Promotionen und Habilitationen da, ebenso bei den Forschungsausgaben je Wissenschaftler. Bei den Studienanfängern in dualen Studiengängen - also mit integrierten Praxiseinsätzen in Unternehmen - liegt das Saarland gemessen an der Bevölkerungsgröße an der Spitze.

Der INSM-Bildungsmonitor wird erstellt im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), die nach eigenen Angaben von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert wird. Anhand von 93 Indikatoren in 12 Handlungsfeldern von der Kita-Erziehung bis zur akademischen Bildung wird regelmäßig untersucht, «inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert».