Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sind insgesamt 762.000 Euro als Stipendium für Solokünstler bewilligt worden. Hiervon seien 471.000 Euro bereits ausgezahlt, teilte das Kulturministerium in Saarbrücken am Freitag mit. Mit dem Ende Mai ausgelaufenen Programm erhalten Künstler eine Unterstützung von jeweils 3000 Euro, damit sie trotz der Corona-Krise weiterhin tätig sein können. Insgesamt sind 332 Anträge eingegangen, bislang wurden 254 von ihnen bewilligt. Die Bezieher der Stipendien müssen dem Ministerium noch in diesem Jahr nachweisen, für welche künstlerische Arbeit sie das Geld genutzt haben.

