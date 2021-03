Saarbrücken/Cosenza (dpa/lrs) - Fahnder der saarländischen Polizei haben einen geflohenen Straftäter in Italien aufgespürt. Der 45-Jährige sei in Cosenza festgenommen worden und werde seine Strafe nun in Italien verbüßen, teilte die Polizei am Dienstag in Saarbrücken mit. Der gebürtige Italiener, der zwischenzeitlich im Saarland lebte, war im Juni 2020 vor dem Landgericht Saarbrücken wegen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Seine Strafe trat er im August 2020 aber nicht an und befand sich seitdem auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Nach ihm wurde per europäischen Haftbefehl gesucht. Ermittlungen der Zielfahnder ergaben Hinweise auf den Aufenthalt des Mannes in Frankreich und Italien - wo er letztlich von den Behörden vor Ort festgenommen wurde. Eine Auslieferung wurde abgelehnt und die Vollstreckung der Strafe in Italien angeordnet, hieß es.

