Sprit ist im Saarland derzeit zu einem niedrigeren Preis zu haben als in den meisten anderen Bundesländern. Mit 1,800 Euro pro Liter Super (E10) werde im Schnitt an den Tankstellen sogar am wenigsten für den Kraftstoff gezahlt, teilte der Automobilclub ADAC am Donnerstag mit. Im Vormonat sei der Literpreis mit 1,696 Euro noch günstiger gewesen. Auch beim Diesel sieht es demnach preislich für das Saarland aktuell gut aus: 1,656 Euro pro Liter sind der zweite Platz im Bundesländerranking der niedrigsten Preise. Hier lag der Literpreis im Vormonat mit 1,682 Euro etwas höher.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bundesweit ist bei Super und Diesel das Tanken in Brandenburg im Schnitt am teuersten, teilte der Club weiter mit.

Für die Untersuchung hatte der ADAC nach eigenen Angaben die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den entsprechenden Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise seien eine Momentaufnahme von Donnerstag, 11.00 Uhr.

