Saarbrücken (dpa/lrs) - Mittelfeldspieler Manuel Zeitz vom 1. FC Saarbrücken ist vom DFB-Sportgericht wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Drittliga-Spiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der 85. Minute in der Partie beim MSV Duisburg am 21. Mai von Schiedsrichter Konrad Oldhafer (Hamburg) des Feldes verwiesen worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.

