Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat den Vertrag mit seinem Stammtorhüter Daniel Batz bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der 30-Jährige kam 2017 vom SV Elversberg zum heutigen Fußball-Drittligisten. In 140 Pflichtspielen blieb er 48 Mal ohne Gegentor. „Nach nun fast fünfeinhalb Jahren im Saarland fühle ich mich hier in der Region einfach heimisch und es war mein Bestreben, auch zukünftig hier zu bleiben“, sagte Batz in einer Clubmitteilung vom Dienstag.

Batz glänzte 2019/2020 unter anderem mit gehaltenen Elfmetern, als Saarbrücken als erster Viertligist überhaupt das Halbfinale im DFB-Pokal erreichte. „Er ist zu einem Gesicht des Vereins geworden und gehört zu den besten Torhütern in der 3. Liga“, lobte Sportdirektor Jürgen Luginger.

