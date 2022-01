Saarbrücken (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken gibt Mittelfeldspieler Rasim Bulic an die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 ab. Dies teilten die Saarländer am Donnerstag via Twitter ohne die Nennung weiterer Details und Hintergründe mit. Bulic war in der laufenden Saison der 3. Liga sechsmal zum Einsatz gekommen, davon zweimal von Beginn an.