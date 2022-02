Saarbrücken (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will weiter um den Aufstieg in die 2. Liga mitspielen und strebt daher im Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden den nächsten Sieg an. Der Tabellendritte reist mit breiter Brust zu der Partie am Sonntag (14.00 Uhr/Magenta Sport) in die hessische Landeshauptstadt. «Wir haben eine gute Ausgangsposition und fahren selbstbewusst dorthin. Aber wir sollten von Spiel zu Spiel denken», sagte FCS-Stürmer Julian Günther-Schmidt am Freitag.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will weiter um den Aufstieg in die 2. Liga mitspielen und strebt daher im Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden den nächsten Sieg an. Der Tabellendritte reist mit breiter Brust zu der Partie am Sonntag (14.00 Uhr/Magenta Sport) in die hessische Landeshauptstadt. „Wir haben eine gute Ausgangsposition und fahren selbstbewusst dorthin. Aber wir sollten von Spiel zu Spiel denken“, sagte FCS-Stürmer Julian Günther-Schmidt am Freitag.

Auf dem Papier sind die Saarländer Favorit, haben die Hessen als Tabellenzehnter ihre eigenen Erwartungen bisher doch nicht erfüllt. Dennoch warnte FCS-Coach Uwe Koschinat eindrücklich davor, den ehemaligen Zweitligisten zu unterschätzen. „Eigentlich ist Wiesbaden eine Spitzenmannschaft. Es ist ein Stück weit rätselhaft, warum sie im Mittelfeld stehen“, sagte er.

Personell hat Koschinat wieder mehr Optionen. Die zuletzt fehlenden Dominik Ernst und Robin Scheu konnten sich am Donnerstag aus ihrer Corona-Quarantäne frei testen und stehen nach einem erfolgreichen Medizin-Check zur Verfügung. Luca Kerber konnte die Isolation zwar ebenfalls beenden, fällt wie auch Adriano Grimaldi (Achillessehnenreizung und Wadenzerrung) aber noch verletzt aus. Innenverteidiger Pius Krätschmer ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt.