Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken will die Erfolgsserie in der 3. Fußball-Bundesliga am Mittwoch (17.00 Uhr) gegen den MSV Duisburg fortsetzen. «Es wird ein Spiel zweier Mannschaften, die zuletzt gute Leistungen gezeigt und auch gute Ergebnisse erzielt haben», sagte FC-Trainer Lukas Kwasniok am Dienstag. «Da werden am Ende Kleinigkeiten den Ausschlag geben.» Die Saarländer hatten zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen geholt, die Duisburger gewannen zuletzt dreimal nacheinander. «Es ist keine Mannschaft, die in den unteren Tabellenregionen etwas verloren hat», sagte der Coach.

Verzichten muss Kwasniok weiter auf Bjarne Thoelke (Wadenbeinbruch), der noch einige Wochen ausfallen wird. Auch Angreifer Sebastian Jacob (Adduktorenzerrung) ist keine Option für die Partie gegen Duisburg.

