Der 1. FC Saarbrücken hat in den Schlusssekunden der Drittliga-Saison den möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Durch den Last-Minute-Sieg des VfL Osnabrück rutschten die Saarländer trotz eines 2:1 (2:1) gegen Viktoria Köln noch vom Relegationsplatz. Die Tore für die Hausherren erzielten am Samstag Marcel Gaus in der 1. Minute und Kasim Rabihic (23.). David Philipp (20.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bereits nach 37 Sekunden ließ Gaus die Zuschauer im vollen Ludwigsparkstadion jubeln. Der Mittelfeldspieler nutzte ein perfektes Zuspiel von Torjäger Marvin Cuni zur frühen Führung. Philipp sorgte nach 20 Minuten für einen Stimmungsdämpfer.

Nur zwei Minuten später verhinderte Boné Uaferro artistisch den möglichen Rückstand. Rabihic besorgte kurz danach die erneute Führung. Wieder hatte Cuni aufgelegt. Dennoch herrschte nach dem Abpfiff große Ernüchterung, denn die Saarländer beendeten die Saison mit 69 Punkten nur als Fünfter.

