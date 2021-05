Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat das Heimspiel der 3. Fußball-Liga am Mittwoch gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:0) verloren. In einer über weite Strecken wenig attraktiven Partie gingen die Magdeburger durch ein Tor von Kai Brünker (59. Minute) in Führung. Für die Vorentscheidung sorgte Sirlord Conteh mit einem schnellen Doppelpack (84./85.). Die Magdeburger sicherten damit den Klassenverbleib.

Die beiden in den letzten Wochen sehr formstarken Mannschaften ließen es zunächst ruhig bis passiv angehen. Die Gastgeber hatten zuletzt zwei Siege mit 9:0 Toren erkämpft. Die Gäste erhöhten ihre Erfolgsbilanz mit dem Sieg in Saarbrücken auf 26 Punkte aus den vergangenen zehn Partien.

Insgesamt waren die Magdeburger die agilere und torgefährlichere Mannschaft, die nach einer hohen Hereingabe von Thore Jakobsen durch einen Seitfallzieher von Brünker aus 20 Metern in Führung gingen. Conteh sorgte mit seinem Doppelschlag in der Endphase für den 3:0-Endstand.

